



Литовские пограничники не пропустили 5 российских вагонов с военной символикой

Литовские пограничники не пропустили 5 вагонов российской железной дороги с военной символикой воюющих в Украине подразделений, пишет телеграм-канал журналиста Андрея Цаплиенко.



На вагонах была эмблема ВДВ России и надпись "никто, кроме нас". На станции Кибартай грузовой эшелон остановили и сказали, что не пустят его дальше, пока из состава не уберут вагоны с военной символикой. Машинистам предложили вернуться в Калининградскую область, отцепить вагоны и после этого возобновить движение.