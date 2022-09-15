



Линч в Кирьят-Гате: задержаны 4 подозреваемых

Этим вечером, в четверг, были арестованы четыре девочки по подозрению в нападении на двух других девочек возле школы в Кирьят-Гате. После того, как следователям удалось установить личности подвергшихся нападению девушек и собрать от них жалобы, местонахождение четверых подозреваемых в возрасте 15-16 лет было установлено, и они были задержаны для допроса, по окончании которого будет принято решение о привлечении кого-либо из их завтра в суд.



"После проведения следственных действий удалось установить дополнительных фигурантов, часть из них уже задержана для допроса по подозрению в причастности к драке. Полиция Кирьят-Гата продолжает расследование, чтобы найти всех подозреваемых и привлечь их к ответственности", —сообщила офицер отдела расследований полиции Кирьят-Гата, капрал Рики Меман.

