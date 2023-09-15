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Линч мальчика в Петах-Тикве: против подозреваемых предъявят обвинения
15.09.2023 11:58 Алина Груднева

Линч мальчика в Петах-Тикве: против подозреваемых предъявят обвинения

В отношении пятерых подозреваемых в нападении на мальчика в Петах-Тикве будут предъявлены обвинения.

По итогам расследования, 15 сентября будет подано заявление прокурора.

"Мы не потерпим насилия и создания угрозы для общества", — сказано в заявлении.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором группа подростков безжалостно избивала 15-летнего мальчика в Петах-Тикве. Глава полиции Коби Шабтай пообещал, что все причастные к линчу будут привлечены к ответственности.

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