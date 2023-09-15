



Линч мальчика в Петах-Тикве: против подозреваемых предъявят обвинения

В отношении пятерых подозреваемых в нападении на мальчика в Петах-Тикве будут предъявлены обвинения.



По итогам расследования, 15 сентября будет подано заявление прокурора.



"Мы не потерпим насилия и создания угрозы для общества", — сказано в заявлении.



Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором группа подростков безжалостно избивала 15-летнего мальчика в Петах-Тикве. Глава полиции Коби Шабтай пообещал, что все причастные к линчу будут привлечены к ответственности.