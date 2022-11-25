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Ликвидация в Тира. Два человека расстреляны на кладбище
25.11.2022 06:48 Аркадий Бочаровский

Ликвидация в Тира. Два человека расстреляны на кладбище


Двое молодых людей 23 и 26 лет были застрелены вечером 24 ноября возле кладбища в Тире. Вызванные на место происшествия медики MDA и парамедики эвакуировали их в критическом состоянии в больницу Меир в Кфар-Сабе, где врачи были вынуждены констатировать их смерть.

Тем временем, прибывшие на место происшествия полицейские силы начали расследование инцидента.

Выяснилось, что оба были застрелены, когда сидели в автомобиле. Полиция ведет поиск лиц, совершивших преступление, а также собирает улики с места происшествия.

Расследование инцидента на данном этапе было поручено полицейскому управлению центрального округа.
 

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