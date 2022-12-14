



Ликвидация в Нацерете: вышел на светофоре, выпустил очередь - и исчез

П полиция начала расследование инцидента со стрельбой Нацерете, очевидно, из-за конфликта между преступниками. В результате стрельбы 33-летний житель Нацерета убит. Другой мужчина сорока лет получил ранения средней тяжести и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.



На место происшествия были вызваны сотрудники полиции Северного округа, которые немедленно приступили к поиску подозреваемых в стрельбе. На место происшествия был доставлен полицейский вертолет и направлены дополнительные силы.



На видео, опубликованном в социальных сетях, виден момент стрельбы - в центре города и на многолюдном перекрестке. На видео видно, как стрелок выходит из своего автомобиля, выпускает большое количество пуль в соседа и скрывается с места происшествия.



Те, кто был близок к погибшему, сказали: "Это золотой парень, он не имеет ничего общего с криминальным миром".

