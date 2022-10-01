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Лихорадка Эбола зафиксирована в еще одном регионе Уганды
01.10.2022 04:45 Ольга Белозерова

Лихорадка Эбола зафиксирована в еще одном регионе Уганды

Лихорадка Эбола продолжает распространяться по территории Уганды.

Смерть от лихорадки Эбола была зарегистрирована в западном регионе Кагади. Теперь количество районов, затронутых этой болезнью, достигло четырех, сообщает ВВС.

Кагади находится примерно в 100 км от Мубенде, где в начале этого месяца были зарегистрированы первые случаи заболевания.

Вспышка лихорадки Эбола в Уганде связана с редким суданским штаммом вируса, против которого не существует вакцины.

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