



Лихорадка Эбола зафиксирована в еще одном регионе Уганды

Лихорадка Эбола продолжает распространяться по территории Уганды.



Смерть от лихорадки Эбола была зарегистрирована в западном регионе Кагади. Теперь количество районов, затронутых этой болезнью, достигло четырех, сообщает ВВС.



Кагади находится примерно в 100 км от Мубенде, где в начале этого месяца были зарегистрированы первые случаи заболевания.



Вспышка лихорадки Эбола в Уганде связана с редким суданским штаммом вируса, против которого не существует вакцины.