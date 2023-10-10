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Лидеры ЕС и США выступили с совместным заявлением по ситуации в Израиле | Фото: Pixabay
10.10.2023 07:30 Александр Черман

Лидеры ЕС и США выступили с совместным заявлением по ситуации в Израиле

 

Лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов объединились, чтобы выразить свою поддержку Израилю и одновременно жестко осудить террористическую атаку, совершенную организацией ХАМАС.

Это совместное заявление подчеркивает, что террористические действия, какие бы они ни были, абсолютно не оправданы и не имеют никакой законной легитимности.

Лидеры этих стран подчеркнули свою решимость поддерживать Израиль в его усилиях по обеспечению собственной безопасности и защите своего народа от таких актов насилия.

Они выразили единство и согласие как союзники и друзья Израиля, а также подчеркнули, что сейчас не время для стран, враждебно настроенных к Израилю, использовать сложную обстановку в своих интересах.

 

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