



Лидеры ЕС и США выступили с совместным заявлением по ситуации в Израиле

Лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов объединились, чтобы выразить свою поддержку Израилю и одновременно жестко осудить террористическую атаку, совершенную организацией ХАМАС.



Это совместное заявление подчеркивает, что террористические действия, какие бы они ни были, абсолютно не оправданы и не имеют никакой законной легитимности.

Лидеры этих стран подчеркнули свою решимость поддерживать Израиль в его усилиях по обеспечению собственной безопасности и защите своего народа от таких актов насилия.



Они выразили единство и согласие как союзники и друзья Израиля, а также подчеркнули, что сейчас не время для стран, враждебно настроенных к Израилю, использовать сложную обстановку в своих интересах.