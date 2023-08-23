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Лидеры друзов объявили забастовку после бойни в Абу-Санан
23.08.2023 16:45 Алина Груднева

Лидеры друзов объявили забастовку после бойни в Абу-Санан

Лидеры друзов объявили забастовку после расстрела четырех человек в Абу-Санан, среди которых оказался духовный лидер общины.

Все четверо убитых 22 августа оказались друзами.

Лидеры общины выступили против полиции и правительства за неспособность подавить преступность в арабском секторе и обеспечить личную безопасность граждан.

"Друзы возлагают ответственность за отсутствие безопасности на севере на полицию и правительство", - сказано в заявлении.

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