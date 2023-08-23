



Лидеры друзов объявили забастовку после бойни в Абу-Санан

Лидеры друзов объявили забастовку после расстрела четырех человек в Абу-Санан, среди которых оказался духовный лидер общины.



Все четверо убитых 22 августа оказались друзами.



Лидеры общины выступили против полиции и правительства за неспособность подавить преступность в арабском секторе и обеспечить личную безопасность граждан.



"Друзы возлагают ответственность за отсутствие безопасности на севере на полицию и правительство", - сказано в заявлении.