



Лидер ISIS убит в Сирии в ходе рейда сил США

В четверг вечером американский спецназ ликвидировал одного из лидеров террористической группировки ISIS в ходе вертолетного рейда в Сирии. Четверо американских военнослужащих и военная служебная собака были ранены, сообщило Центральное командование США.



В то время как США и члены Сирийских демократических сил проводили рейд, "в результате взрыва в цели" пострадали военнослужащие США и собака, которые сейчас "лечатся в медицинском учреждении США в Ираке", согласно заявлению CENTCOM, опубликованному в пятницу.



"Лидер ISIS Хамза аль-Хомси был убит. Хамза аль-Хомси курировал террористическую сеть группы в восточной Сирии, прежде чем он был ликвидирован в ходе рейда", — заявил ЦЕНТКОМ.



Взрыв произошел в результате того, что аль-Хомси взорвал жилет смертника, сообщил CBS News официальный представитель США . Согласно отчету, раненые военнослужащие в конечном итоге будут доставлены в военный госпиталь США в Ландштуле, Германия.



По данным CENTCOM, в ходе рейда, который произошел недалеко от города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, никто из мирных жителей или сирийских военнослужащих не пострадал. Раненые военнослужащие и собака находятся в стабильном состоянии.



Никакие другие боевики ISIS не были убиты или взяты в плен в ходе операции, но американские войска провели "отдельный рейд на ISIS в ту же ночь, в результате которого был ликвидирован лидер ячейки террористов ISIS", — заявил ЦЕНТКОМ, не уточнив ни имени боевика, ни места проведения второго рейда.



Хотя так называемый "халифат" ISIS в Сирии и Ираке был свернут в марте 2019 года, группировка сохраняет спящие ячейки в регионе. США начали расправляться с боевиками ISIS в ходе серии рейдов в прошлом году, несмотря на сокращение присутствия Вашингтона на Ближнем Востоке после ухода из Афганистана в августе 2021 года.



Помимо гибели аль-Курайши, американские войска провели еще три рейда против группы, в результате которых погибли четыре лидера ISIS, включая Махера аль-Агала, представителя сирийской провинции Анаса и контрабандиста оружия Раккана Вахида аль-Шаммари .

