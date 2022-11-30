



Лидер белорусской оппозиции доставлена из тюрьмы в реанимацию

Один из лидеров протестов против белорусского лидера Александра Лукашенко в 2020 году Мария Колесникова госпитализирована в реанимацию больницы скорой помощи в Гомеле из колонии, где она отбывает срок. Об этом сообщил телеграм-канал штаба бывшего кандидата на пост белорусского президента Виктора Бабарико.



В сообщении штаба, который Колесникова возглавляла перед выборами, говорится, что оппозиционер была доставлена в больницу в понедельник, 28 ноября. Она была госпитализирована с хирургической патологией. В понедельник её прооперировали, она находится в стабильно тяжёлом состоянии.



Администрация колонии информацию не комментировала. Хирургические патологии могут развиться из-за плохого медицинского наблюдения. Сообщается, что незадолго до госпитализации она была отправлена в штрафной изолятор, когда, на какой срок и за что — неизвестно.



В сентябре прошлого кода Колесникова была приговорена к 11 годам колонии за организацию протестов против официальных итогов президентских выборов в Беларуси, победителем на которых был объявлен Лукашенко. Её признали виновной в заговоре с целью захвата власти, призывах, угрожающих национальной безопасности, и создании экстремистского формирования. Правозащитные организации считают Колесникову политической заключённой, её освобождения требовали ведущие мировые политики.