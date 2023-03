Масштабная акция протеста против правовой реформы по всему Тель-Авиву продолжается.



По данным Ynet, ЛГБТ-активисты перекрыли улицу Алленби.



По словам организаторов акции протеста, "ЛГБТ-активисты присоединяются и не намерены молчать".



По словам протестующих, у них "нет другого выбора", кроме как выйти на демонстрацию. Они сообщили журналистам, что демонстрантов не остановит даже более решительная реакция со стороны полиции.



@israelpolice fire stun guns at protesters on Tel Aviv’s Yigal Alon Street



the vibration rips through your chest



Protesters attack police as well pic.twitter.com/V32cvX7ktO