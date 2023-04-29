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Лежало несколько недель: недалеко от Модиина найдено тело мужчины
29.04.2023 19:19 Алина Груднева

Лежало несколько недель: недалеко от Модиина найдено тело мужчины

В субботу, 29 апреля, недалеко от Модиина в лесополосе нашли тело 50-летнего мужчины.

Согласно заключению судмедэкспертов, тело находилось там в течение нескольких недель.

Следователи прочесывают местность в поисках улик. Полиция начала расследование.

Личность погибшего не идентифицировали. Тело будет передано в Институт судебной медицины.

 

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