Лежало несколько недель: недалеко от Модиина найдено тело мужчины
В субботу, 29 апреля, недалеко от Модиина в лесополосе нашли тело 50-летнего мужчины.
Согласно заключению судмедэкспертов, тело находилось там в течение нескольких недель.
Следователи прочесывают местность в поисках улик. Полиция начала расследование.
Личность погибшего не идентифицировали. Тело будет передано в Институт судебной медицины.
גופת גבר כבן 50 אותרה ביער סמוך לנחל לפיד; המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע— גלצ (@GLZRadio) April 29, 2023
(צילום: דוברות המשטרה)@hadasshtaif pic.twitter.com/g9w07IHers