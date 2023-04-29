



Лежало несколько недель: недалеко от Модиина найдено тело мужчины

В субботу, 29 апреля, недалеко от Модиина в лесополосе нашли тело 50-летнего мужчины.



Согласно заключению судмедэкспертов, тело находилось там в течение нескольких недель.



Следователи прочесывают местность в поисках улик. Полиция начала расследование.



Личность погибшего не идентифицировали. Тело будет передано в Институт судебной медицины.



