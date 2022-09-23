



Леваева освободили от уголовной ответственности за контрабанду бриллиантов

Прокуратура Израиля приняла решение закрыть уголовное дело против миллиардера Льва Леваева, который подозревался в контрабанде драгоценных камней на общую сумму в 300 млн шекелей, сообщают израильские СМИ.



По информации издания, следствие не нашло доказательств того, что Леваев лично причастен к противозаконной деятельности. Дело против него будет закрыто. По всей вероятности, ему будет возвращена вся изъятая у него собственность.



Незаконный провоз драгоценных камней через границу осуществлялся компанией LLD, акции которой единолично принадлежат миллиардеру. LLD выплатит штраф в несколько миллионов шекелей, а затем будет закрыта по решению владельца.



Неясным образом следствие возложило всю вину за контрабанду на миллионы шекелей на генерального директора LLD Реувена Шмуэлова, против которого вскоре будет подано обвинительное заключение. К настоящему моменту Шмуэлов подписал внесудебную сделку и проведет несколько лет в тюрьме.



Ранее сообшалось, что 66-летний израильский миллиардер Лев Леваев был арестован в аэропорту имени Бен-Гуриона после прибытия на родину после четырехлетнего перерыва. Леваев отказывался прилетать в Израиль из-за открытого против него уголовного дела.