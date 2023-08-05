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Летняя аномалия: На улицы немецкого города вывели снегоуборочную технику
05.08.2023 15:46 Ирина Демьянова

Летняя аномалия: На улицы немецкого города вывели снегоуборочную технику

В немецком городе Ройтлинген накануне в пятницу, 4 августа, прошел град и сильный дождь.

Как пишет Bild, град в диаметре был до 1,8 сантиметров. За очень короткое время местами выпало до 30 сантиметров града, который забивал водостоки и канализацию.

Вода залила подземные гаражи, подвалы и жилые дома.

Чтобы преодолеть последствия непогоды, на улицы города пришлось вывести снегоуборочную технику.

Также пришлось задействовать около 250 спасателей.
     

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