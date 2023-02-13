



Летающий объект над озером Гурон сбит истребителями США

Военные истребители США в воскресенье сбили восьмиугольный объект над озером Гурон, сообщил Пентагон. Это был четвертый летающий объект, сбитый американской ракетой над Северной Америкой чуть более чем за неделю.



По приказу президента Байдена американский истребитель F-16 сбил объект в 14:42 по местному времени над озером Гурон на границе США и Канады, сообщил официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер в официальном заявлении. По словам Райдера, хотя он не представлял военной угрозы, объект потенциально мог мешать внутреннему воздушному движению, поскольку он летел на высоте 6 100 м, и у него могли быть возможности наблюдения.



Пентагон утверждает, что это тот же объект, который недавно был обнаружен над Монтаной рядом с важными военными объектами, что привело к закрытию воздушного пространства США. Инцидент вызвал вопросы о множестве необычных объектов, появившихся в небе над Северной Америкой в ​​последние недели, и напряженность в отношениях с Китаем.



“Безопасность граждан является нашим главным приоритетом, и именно поэтому я поддержал решение сбить этот неопознанный объект”, – заявил журналистам в воскресенье премьер-министр Джастин Трюдо.



Опасения по поводу слежки, по-видимому, заставили американских чиновников находиться в состоянии повышенной готовности. Дважды сутки США закрывали воздушное пространство.



Китай отрицает, что первый воздушный шар использовался для наблюдения, и утверждает, что это был гражданский исследовательский корабль. Он осудил Соединенные Штаты за то, что они сбили его у побережья Южной Каролины в прошлую субботу.