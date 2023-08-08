



Лесные пожары в Португалии: 1400 эвакуированных

Во вторник почти 1000 пожарных боролись с лесным пожаром на юге Португалии, который бушует уже четвертый день, сообщает Reuters.



Пожар начался в субботу в муниципалитете Одемира в регионе Алентежу, но с тех пор распространился на юг в направлении Алгарве, одного из главных туристических направлений Португалии.



Высокие температуры и сильный ветер препятствуют усилиям пожарных и шести самолетов потушить пламя, которое уничтожило около 7000 гектаров, в том числе большие площади легковоспламеняющихся сосновых и эвкалиптовых деревьев.



Погодные условия, как ожидается, будут оставаться сложными.



Мэр Одемиры Хелдер Геррейру назвал ситуацию "критической, тяжелой и сложной". Периметр пожара пока локализован, но впереди еще много работы, чтобы взять его под контроль.



Бульдозеры используются для создания противопожарных рвов и предотвращения дальнейшего распространения пламени.



Город Моншики, который в последний раз горел в 2018 году, популярен среди местных жителей и туристов благодаря своим термальным источникам и отелям.



В целях безопасности были эвакуированы около 20 сел, четыре туристические гостиницы и кемпинг. Также перекрыто несколько дорог. Всего эвакуировали 1400 человек.



Сейчас по всей Португалии горит несколько лесных пожаров, но Одемира вызывает наибольшее беспокойство.