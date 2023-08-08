Лесные пожары в Португалии: 1400 эвакуированных
Во вторник почти 1000 пожарных боролись с лесным пожаром на юге Португалии, который бушует уже четвертый день, сообщает Reuters.
Пожар начался в субботу в муниципалитете Одемира в регионе Алентежу, но с тех пор распространился на юг в направлении Алгарве, одного из главных туристических направлений Португалии.
Высокие температуры и сильный ветер препятствуют усилиям пожарных и шести самолетов потушить пламя, которое уничтожило около 7000 гектаров, в том числе большие площади легковоспламеняющихся сосновых и эвкалиптовых деревьев.
Погодные условия, как ожидается, будут оставаться сложными.
Мэр Одемиры Хелдер Геррейру назвал ситуацию "критической, тяжелой и сложной". Периметр пожара пока локализован, но впереди еще много работы, чтобы взять его под контроль.
Бульдозеры используются для создания противопожарных рвов и предотвращения дальнейшего распространения пламени.
Город Моншики, который в последний раз горел в 2018 году, популярен среди местных жителей и туристов благодаря своим термальным источникам и отелям.
В целях безопасности были эвакуированы около 20 сел, четыре туристические гостиницы и кемпинг. Также перекрыто несколько дорог. Всего эвакуировали 1400 человек.
Сейчас по всей Португалии горит несколько лесных пожаров, но Одемира вызывает наибольшее беспокойство.