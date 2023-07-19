



Лесные пожары в Греции: уничтожены десятки домов

Лесные пожары бушуют уже третий день к западу от столицы Греции Афин, а власти готовятся к новой волне тепла, сообщает Reuters.



С первыми лучами солнца в среду пожарная авиация для сброса воды возобновила операции над городами Мандра к западу от Афин, и Лутраки, неподалеку от Коринфского канала, отделяющего материковую Грецию от Пелопоннеса.



Пожар, вспыхнувший в понедельник в районе Дервенохории, примерно в 30 км к северу от Афин, быстро распространился из-за неустойчивых ветров и достиг Мандры во вторник, сжигая дома и заставляя людей бежать. Десятки домов были уничтожены и сотни людей были вынуждены спасаться бегством от огня, который подобрался к деревням во вторник. Движение было прекращено на несколько часов по двум дорогам, соединяющим материк с Пелопоннесом. Они были частично вновь открыты поздно вечером во вторник.



Пожарные работали всю ночь, чтобы не допустить возгорания и держать пожар подальше от комплекса прибрежных нефтеперерабатывающих заводов.

К утру среды пламя приблизилось к жилым районам, но не к нефтеперерабатывающим заводам в Коринфе, сообщил агентству Reuters представитель пожарной команды, на фоне того, как высокая температура и сильный ветер мешали усилиям пожарных взять его под контроль.



По сообщению государственного телеканала ERT, пламя продолжало разгораться, на фоне того, как ветер постоянно менял направление, а густой дым покрыл большую территорию.



Власти заявили, что четыре самолета, отправленные из Италии и Франции, присоединятся к усилиям по тушению пожара в среду. Пожарные по всей стране были направлены на помощь.



Пожарные сообщили, что на острове Родос вспыхнул третий пожар, пока что горели лесные массивы вдали от жилых районов.



Министр гражданской защиты страны Василис Кикилиас заявил, что государство прилагает "сверхчеловеческие усилия", чтобы обуздать пламя, и предупредил, что в среду погодные условия будут сложными.



Ожидалось, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит Национальный оперативный центр, чтобы получить информацию о пожарах.



В Греции часто происходят пожары, но более жаркое и сухое лето в последние годы превратило Средиземное море в очаг лесных пожаров.



Пожароопасность в настоящее время высока по всей территории страны. Греческая метеорологическая служба предупредила о повышенном риске пожаров на этой неделе, на фоне того, как страна восстанавливается после первой летней жары. По прогнозам, вторая волна тепла начнется в четверг.



"Условия экстремальные и, вероятно, будут такими еще неделю", - заявил Костас Цигас, председатель ассоциации офицеров пожарной охраны, греческому телеканалу SKAI.