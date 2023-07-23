



Лесные пожары в Греции: тысячи людей эвакуированы с острова Родос

Более 2000 человек были эвакуированы из домов и отелей в субботу из-за стремительного лесного пожара, охватившего греческий остров Родос.



Хотя пожар продолжается уже несколько дней, он был ограничен внутренней частью острова, пока сильный ветер и экстремальная жара не сместили пламя к побережью, сообщает The Guardian.



Сотни людей застряли на пляже в субботу, ожидая эвакуации флотилии катеров греческой береговой охраны и частных судов, сообщает BBC.



Более 200 пожарных и 40 пожарных машин были отправлены на остров даже из Словакии, чтобы помочь потушить пожары.



По данным Министерства климатических кризисов и гражданской защиты Греции, пострадавших нет.



"Ситуация на Родосе крайне сложная. Из-за сильного ветра и быстрой смены направления огня пожарным пришлось отойти и передислоцироваться", — говорится в сообщении в Facebook словацкой пожарно-спасательной службы.

