Лесные пожары в Греции: объявлена эвакуация из Корфу
Рекордная жара привела к масштабным лесным пожарам в Греции. Власти объявили об эвакуации людей на острове Корфу, сообщает агентство ANA-MPA.
Эвакуация была объявлена из-за масштабного пожара, который быстро распространился и угрожал селам на северо-востоке острова.
Как рассказал спикер пожарной бригады Василис Ватракогианнис, с помощью последовательных сообщений на экстренный номер 112 было эвакуировано 17 сел, а 2466 человек доставлены в безопасное место.
"Стоит отметить, что в настоящее время не сообщается о повреждении домов", - рассказал он.
По его словам, на Корфу задействовано также подкрепление, прибывшее из материковой части Греции. Ликвидировать пожар помогают четыре самолета и три вертолета.