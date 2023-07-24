



Лесные пожары в Греции: объявлена эвакуация из Корфу

Рекордная жара привела к масштабным лесным пожарам в Греции. Власти объявили об эвакуации людей на острове Корфу, сообщает агентство ANA-MPA.



Эвакуация была объявлена из-за масштабного пожара, который быстро распространился и угрожал селам на северо-востоке острова.



Как рассказал спикер пожарной бригады Василис Ватракогианнис, с помощью последовательных сообщений на экстренный номер 112 было эвакуировано 17 сел, а 2466 человек доставлены в безопасное место.



"Стоит отметить, что в настоящее время не сообщается о повреждении домов", - рассказал он.



По его словам, на Корфу задействовано также подкрепление, прибывшее из материковой части Греции. Ликвидировать пожар помогают четыре самолета и три вертолета.



