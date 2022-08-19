



Лесные пожары в Алжире: возросло количество жертв

В четверг алжирские пожарные продолжали бороться с лесными пожарами, возникнувшими из-за засухи и жары.



Как сообщает AFP, согласно многочисленным источникам, включая местных журналистов и пожарную службу, по меньшей мере 38 человек погибли, в основном в районе Эль-Тарф недалеко от восточной границы Алжира с Тунисом, где жара достигла 48 градусов по Цельсию.



День назад сообщалось о 26 погибших.



По данным местной прессы, еще около 200 человек пострадали - получили ожоги или у них возникли проблемы с дыханием из-за дыма.