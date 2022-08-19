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Лесные пожары в Алжире: возросло количество жертв
19.08.2022 08:28 Ольга Белозерова

Лесные пожары в Алжире: возросло количество жертв

В четверг алжирские пожарные продолжали бороться с лесными пожарами, возникнувшими из-за засухи и жары.

Как сообщает AFP, согласно многочисленным источникам, включая местных журналистов и пожарную службу, по меньшей мере 38 человек погибли, в основном в районе Эль-Тарф недалеко от восточной границы Алжира с Тунисом, где жара достигла 48 градусов по Цельсию. 

День назад сообщалось о 26 погибших. 

По данным местной прессы, еще около 200 человек пострадали - получили ожоги или у них возникли проблемы с дыханием из-за дыма. 

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