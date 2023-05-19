



Лесные пожары на севере Испании: проводится эвакуация жителей

Чрезвычайные службы эвакуировали около 600 жителей сел на западе Испании, поскольку лесной пожар, вероятно, вызванный поджогом, опустошил до 8000 гектаров вблизи границы с Португалией, сообщает Reuters.



Сильный ветер затрудняет борьбу с огнем к северу от города Касерес, в районах Лас-Хурдес и Сьерра-де-Гата, которые имеют одни из самых густых лесов в регионе, сообщили в пятницу службы по чрезвычайным ситуациям.



Премьер-министр Педро Санчес, который планировал посетить регион Эстремадура накануне местных выборов на следующей неделе, был вынужден отменить свою поездку из-за пожаров.



Жителей сел Кадальсо, Дескаргамария и Робледильо-де-Гата перевезли в спортивный центр в соседнем городе Моралеха или в дома друзей и родственников, сообщила Гражданская гвардия.



Три дороги в этом районе были перекрыты.



"Очень сильные порывы ветра... затрудняют тушение пожара", – сказал командир военного подразделения по чрезвычайным ситуациям Дэвид Барона.

По данным властей, с огнем борются до 260 пожарных и 165 солдат.



Чиновники считают, что пожар был вызван намеренно.



Необычно сухая зима в некоторых частях Южной Европы, наступившая после трех лет ниже среднего уровня осадков в Испании, повысила риск лесных пожаров. По данным государственного метеорологического агентства AEMET, с октября 2022 года количество осадков было на 28% ниже среднего показателя за этот период.



По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, в прошлом году 493 пожара уничтожили рекордные 307 000 гектаров в Испании.



Служба изменения климата Европейского Союза Copernicus (C3S) предупредила о чрезвычайной опасности пожаров в других частях Испании, особенно вокруг города Сарагоса в северо-восточном регионе Арагон.



