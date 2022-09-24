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Лесной пожар, вспыхнувший возле села Маккабиа, успешно потушен
24.09.2022 23:59 Евгения Маркова

Лесной пожар, вспыхнувший возле села Маккабиа, успешно потушен

Лесной пожар вспыхнул сегодня вечером, в субботу, возле деревни Маккабиа, к северу от национального парка в Рамат-Гане. 

На место происшествия было вызвано множество пожарных расчетов со станции Рамат-Ган-Гиватаим и соседних пожарных частей в районе Дан, чтобы локализовать огонь и предотвратить его распространение на населенные пункты. 

Через два часа пожар был потушен. На месте остается пожарная команда, чтобы убедиться, что огонь не вспыхнет снова.
 

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