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Лесной пожар вспыхнул на шоссе 1 недалеко от Иерусалима
18.06.2023 17:15 Ирина Демьянова

Лесной пожар вспыхнул на шоссе 1 недалеко от Иерусалима

По данным израильской полиции и пожарно-спасательных служб, в воскресенье днем ​​в районе между Мевасерет-Цион и шоссе 1 вспыхнул пожар.

В настоящее время все дороги, ведущие в Мевасерет-Цион и обратно, закрыты. 

Жителей, проживающих в этом районе, и водителей, едущих по близлежащим дорогам, просят не приближаться к очагу возгорания и дороге, которая перекрыта для движения, и подчиняться указаниям полиции, которая регулирует движение в этом районе.
 

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