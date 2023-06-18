



Лесной пожар вспыхнул на шоссе 1 недалеко от Иерусалима

По данным израильской полиции и пожарно-спасательных служб, в воскресенье днем ​​в районе между Мевасерет-Цион и шоссе 1 вспыхнул пожар.



В настоящее время все дороги, ведущие в Мевасерет-Цион и обратно, закрыты.



Жителей, проживающих в этом районе, и водителей, едущих по близлежащим дорогам, просят не приближаться к очагу возгорания и дороге, которая перекрыта для движения, и подчиняться указаниям полиции, которая регулирует движение в этом районе.

