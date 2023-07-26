



Лесной пожар в Португалии: привлечены 600 пожарных, жители носят воду ведрами

Во вторник сотни португальских пожарных при поддержке местных жителей пытались потушить пламя, охватившее природный парк недалеко от популярного места отдыха Кашкайш. Сильный ветер осложнил тушение пожара, сообщает Reuters.



Лесной пожар начался в 17:00 в гористой местности, которая является частью природного парка Синтра-Кашкайш, который охватывает около 145 квадратных километров и расположен к западу от столицы Лиссабона.



Для тушения были привлечены более 600 пожарных. С огнём боролись и водные бомбардировщики, но с наступлением ночи им пришлось прекратить работу.



В одной из деревень, пострадавших от пожара, отчаявшиеся местные жители взяли дело в свои руки и пытались защитить свои дома ведрами с водой и шлангами, так как сильный ветер раздувал пламя.



“Теперь есть опасения, что он попадет в дома, — сказала 34-летняя Инес Фигейредо, когда воздух наполнился дымом. - Мы пытаемся помочь, чем можем, ведрами (воды)… но это мало стоит”.



Мэр Кашкайша Карлос Каррейрас сказал, что порывы ветра со скоростью до 60 км/ч были самой большой проблемой, и что многие жители были эвакуированы в качестве меры предосторожности.



Жители использовали инвалидные коляски, чтобы помочь эвакуировать людей с ограниченными физическими возможностями.



“Они (пожарные) делают все, что могут, — сказал Мигель Медейрос, местный житель, который помогал бороться с огнем. - Это сложно для всех”.



По данным властей, дома не повреждены, о серьезных травмах не сообщается.











