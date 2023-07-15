



Лесной пожар на Канарских островах: сотни эвакуированных

Лесной пожар на острове Ла Пальма, входящем в испанские Канарские острова, заставил покинуть свои дома как минимум 500 человек, сообщает Reuters.



Пожар, начавшийся утром 15 июля в лесистой местности на севере, стал первым серьезным стихийным бедствием для острова с 2021 года, когда он пострадал от извержения вулкана. Быстрому распространению огня способствовала засуха, сорокаградусная жара и сильный ветер.



Огонь уничтожил по меньшей мере 11 жилых домов. По последним данным испанских СМИ, пострадали уже 2000 гектаров территории, эвакуироваться пришлось около 500 местных жителей.



Между тем местные издания пишут об уже 4500 гектарах и 2000 эвакуированных.



Испанская армия привлекла 150 своих пожарных на помощь местным гражданским спасателям, на остров направляют команды также с соседнего острова Тенерифе.

