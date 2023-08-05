



Лесной пожар на испанско-французской границе: эвакуированы 135 человек

Пожарные эвакуировали 135 человек во время борьбы с пожаром в Портбу на границе Испании с Францией у побережья Средиземного моря. Об этом сообщает France24.



Пожарные из Каталонии объединились со своими французскими коллегами для тушения пожара, уже охватившего около 435 гектаров земли, и еще примерно 2 500 гектаров оказались под угрозой.



Сильный ветер помог огню распространиться ночью и не позволил спецсамолетам с водой взлететь для помощи в тушении пожара. Борьба с огнем также усугубляется горной местностью.



Пожарная служба Каталонии ожидает, что воздушные операции смогут начаться после предварительной разведки вертолетом.



В настоящее время проводится расследование причины пожара.



Представители Службы гражданской защиты Каталонии сообщили, что около 4 000 человек остались без электричества, а железнодорожное движение было приостановлено между Портбу и Фигерасом, примерно в 30 километрах к югу.



Главная дорога в Портбу и французскую границу также была закрыта.



