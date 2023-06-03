



Легион "Свобода России" предложил жителям Белгородщины эвакуацию в Украину

Легион "Свобода России" заявил, что открывает гуманитарный коридор для россиян вглубь Украины, и якобы это согласовано с ВСУ.



Об этом сообщает легион "Свобода России" в своем Telegram-канале.



"Путинские военные продолжают хаотичный обстрел Белгородщины. Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам, враг огнем заливает населённые пункты, не считаясь с гражданскими потерями...Учитывая угрозу для гражданского населения, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, которые страдают от обстрелов армии режима. Поэтому всех, кому необходимо помощь за добровольным согласием могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей. Для этого надо подойти к представителям легиона "Свобода Росси" или Русского Добровольческого Корпуса и попросить про убежище", - говорится в заявлении.



