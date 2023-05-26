Новости » Происшествия
Легион "Свобода России" показал кадры из Белгородской области
26.05.2023 17:33 Алина Груднева

Легион "Свобода России" показал кадры из Белгородской области

Легион "Свобода России" представил кадры операции, которая проводилась на территории Белгородской области.

Соответствующий ролик был обнародован в Telegram-канале.

"Первая видео-сводка нашей операции в Белгородской области. Кадры, демонстрирующие трусость и непрофессионализм путинских войск", - подписано в сообщении.

По данным легиона, солдаты ВС РФ "панически прятались" в посадках и под заборами, несмотря на численное превосходство.

"На видео есть кадры укрытия мотострелковой роты в заброшенных жилых домах местных жителей", - добавили в легионе "Свобода России".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы