



Легион "Свобода России" показал кадры из Белгородской области

Легион "Свобода России" представил кадры операции, которая проводилась на территории Белгородской области.



Соответствующий ролик был обнародован в Telegram-канале.



"Первая видео-сводка нашей операции в Белгородской области. Кадры, демонстрирующие трусость и непрофессионализм путинских войск", - подписано в сообщении.



По данным легиона, солдаты ВС РФ "панически прятались" в посадках и под заборами, несмотря на численное превосходство.



"На видео есть кадры укрытия мотострелковой роты в заброшенных жилых домах местных жителей", - добавили в легионе "Свобода России".

