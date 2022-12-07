



Лавров раскритиковал туалеты в Европе: Это не по-людски

На международном форуме "Примаковские чтения" в ходе своего выступления глава МИД РФЛавров заявил, что Россия поддерживает культурное разнообразие, но не так, как это делает Европа.



Далее он вспомнил историю, случившуюся с ним в прошлом году в Швеции на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Тогда его очень смутили совместные уборные.



"Извините за подробности. Я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или для джентльменов?" Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски", – поделился воспоминаниями Лавров.



Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США на сегодняшний день подчинили себе коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент войны против РФ. По его словам, подобную стратегию применял Гитлер в отношении СССР.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва может сократить свое дипломатическое присутствие в странах Запада.