



Лавина во французских Альпах: четверо туристов погибли, еще двое ранены

По меньшей мере четыре человека погибли в результате схода лавины во французских Альпах, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманин.



Инцидент произошел на леднике Армансетт недалеко от Монблана на юго-востоке Франции около полудня в воскресенье по местному времени.



Предполагается, что жертвы были среди группы туристов.



Г-н Дарманин сказал, что еще несколько человек получили ранения, и в настоящее время проводится поисково-спасательная операция.



Чиновники из префектуры Верхняя Савойя, местного органа власти, отвечающего за этот район, оценили число раненых в девять человек.



Перед инцидентом близлежащий горнолыжный курорт Контамин-Монжуа разместил в социальных сетях видео, на котором видно, как огромная стена снега спускается с купола Миаж, частью которого является ледник.



Курорт призвал людей быть осторожными, если они собираются кататься вдали от подготовленных лыжных трасс.



Чиновники сообщили информационному агентству AFP, что нельзя исключать повторного схода лавины.

