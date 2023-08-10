



Лариса Голубкина попала в больницу

83-летняя Лариса Голубкина находится в больнице. Пока она будет находиться под присмотром медиков. О выписке речь еще не идет.



“Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице… Я вчера упала здесь в больнице, случайно”, – сообщила актриса.



В мае 2021 года Лариса Голубкина легла на лечение в реабилитационный центр из-за перелома шейки бедра, полученного еще в декабре 2020 года. С тех пор легендарная актриса вынуждена регулярно проходить обследования.



Отметим, что звезда “Гусарской баллады” давно не снимается и не появляется на сцене по причине не очень хорошего самочувствия. Расцвет ее творчества пришелся на советский период. На счету актрисы более 50 различных картин, среди них – “Трое в лодке, не считая собаки”, “Идеальная пара” и другие.



На сцене Центрального академического театра Российской армии артистка воплотила великолепные женские образы. Она играла Леди Макдуф в “Макбете”, Екатерину II в “Любовь – книга золотая”, Гвен в “Боже, храни короля” и других.



Лариса Голубкина также известна как супруга Андрея Миронова. Она состояла с ним в браке с 1977 по 1987 годы. Дочь Голубкиной Марию, которая появилась на свет от отношений со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым, актер воспитал как родную. Сегодня Мария Голубкина успешно продолжает династию и много снимается в кино.