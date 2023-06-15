



Лапид: Я ничего не получал от Мильчена

Председатель оппозиции Яир Лапид 13 июля давал показания на процессе против премьер-министра Биньямина Нетаниягу в окружном суде Иерусалима. Перекрестный допрос вел адвокат защиты Нетаниягу Амит Хадад. Лапид был вызван для дачи показаний в связи с делом 1 000, известным как "дело о подарках", в котором Нетаниягу обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием в связи с подарками, которые он получил от бизнесменов Арнона Мильчена и Джеймса Пэкера.



Хадад сказал Лапиду: "В 2014 году вы были уволены из правительства Нетаниягу. С тех пор вы не возвращались на службу под его началом. В 2017 году начались расследования против Нетаниягу. Вы поняли, что в результате у вас появилась политическая возможность".



Лапид ответил: "Вы пытаетесь описать здесь такую картину, как будто этот меня здесь все устраивает. Это был печальный день для Государства Израиль и печальная ситуация для меня. День, когда премьер-министр предстает перед судом по серьезным уголовным обвинениям, - это печальный день для страны. Это не тот способ, которым я хочу выиграть политические выборы, и то, что все это происходит – позор".



Хадад сказал, что когда Мильчена допрашивали в полиции по поводу его освобождения от налогов, он сказал полиции о причастности Лапида, а не Нетаниягу. Хадад сказал: "Мильчен говорил об освобождении от налогов в качестве защитного аргумента. Он говорит, что ничего не получал от премьер-министра, но Лапид обсуждал с ним этот вопрос".



Лапид ответил: "Здесь нигде не сказано, что я ему помогал".



Хадад спросил Лапида о его дружбе с Мильченом: "Вы заявили об этом в своей анкете о конфликте интересов?"



Лапид ответил: "Я рассказал свою автобиографию юридическому советнику министерства финансов. Тот факт, что я работал на Арнона 17 лет назад – это есть в Википедии; это никто не скрывает". Лапид продолжил: "Я никогда ничего от него не получал".



Хадад с сарказмом сказал: "Вы жили за его счет в отеле "Принцесса". Он помогал вам в политической жизни и с номером люкс, огромной зарплатой в Лос-Анджелесе. Кроме этого, вы правы".



Лапид сказал: "У меня не было причин говорить о конфликте интересов с Мильченом, потому что я никогда ничего от него не получал". Хадад сказал: "Вам не нужно было заявлять о конфликте интересов, как и Нетаниягу".





Лапид сказал, что он отклонил просьбу Мильчена изменить закон. "Мой ответ Мильчену был отрицательным". Хадад сказал: "Вы сказали в своем заявлении, что на встрече вежливо выслушали, [сказали], что проконсультируетесь с профессиональным эшелоном, и на этом встреча закончилась". Лапид подтвердил, сказав: "Я сказал Арнону по телефону, что этого (закона) не будет. В конечном итоге я согласился с общей позицией профессионалов, что это плохая идея, насколько я помню. У меня не было конфликта интересов с Мильченом, потому что я не получал подарков на сотни тысяч шекелей. Это был правильный процесс".



Хадад спросил: "Есть ли документ, [подтверждающий], что вы сказали “нет”?" Лапид ответил: "У меня его нет". [...]