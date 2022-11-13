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13.11.2022 21:26 Алина Груднева

Лапид - Турции: Мы будем бороться с терроризмом вместе

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал теракт в Турции.

 
После нападения, в результате которого шесть человек погибли и десятки получили ранения, он сказал, что хотел бы от имени израильского народа выразить соболезнования турецкому народу в связи с ужасным нападением, которое произошло сегодня в Стамбуле.
 
Он хотел бы направить поддержку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и правительству Турции. 
 
"Мы будем бороться с терроризмом вместе, тяжелой рукой, где бы терроризм ни поднял голову", - сказал он.

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