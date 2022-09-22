



"Лапид намерен призвать к новым договорам с убийцами"

Глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман прокомментировал возможное выступление Яира Лапида о "двух государствах".

"Пока мы разгребаем губительные последствия соглашений в Осло, временный премьер-министр Яир Лапид намерен призвать к новым договорам с убийцами. Всякий, чей взгляд устремлен на Сион, понимает, что передача наших родных территорий чужакам приведет к моральному развалу. Родина не является объектом торговли и не должна превращаться в разменную монету в руках политтехнологов", - сказал он.

По словам Неемана, теперь он знает, кто представляет собой левый лагерь"ставящий под угрозу будущее Государства Израиль".

"1 ноября мы пойдем на выборы, чтобы бороться за будущее нашей страны и нашей Родины", - добавил он.