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"Лапид намерен призвать к новым договорам с убийцами"
22.09.2022 16:01 Алина Груднева

"Лапид намерен призвать к новым договорам с убийцами"

Глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман прокомментировал возможное выступление Яира Лапида о "двух государствах".

 
"Пока мы разгребаем губительные последствия соглашений в Осло, временный премьер-министр Яир Лапид намерен призвать к новым договорам с убийцами. Всякий, чей взгляд устремлен на Сион, понимает, что передача наших родных территорий чужакам приведет к моральному развалу. Родина не является объектом торговли и не должна превращаться в разменную монету в руках политтехнологов", - сказал он.
 
По словам Неемана, теперь он знает, кто представляет собой левый лагерь"ставящий под угрозу будущее Государства Израиль".
 
"1 ноября мы пойдем на выборы, чтобы бороться за будущее нашей страны и нашей Родины", - добавил он.

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