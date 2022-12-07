



Lamborghini расстреляли на фейковом блок-посту полиции на шоссе №6

В израильских СМИ опубликована новая информация о расследовании инцидента с расстрелом известного гангстера в тоннеле на шоссе №6 вечером 5 декабря.



Предварительное расследование показывает, что у банды ликвидаторов была предварительная информация, и она следовала за двумя пассажирами в роскошном автомобиле а Lamborghini с того момента, как они выехали с севера страны, по шоссе №6 - до момента покушения.



Часть членов банды следила за машиной и передавала информацию о ее местонахождении другим ее участникам, которые установили импровизированный блокпост посреди главной дороги в центре страны в районе Бен-Шемен. Водители, ехавшие по дороге, были уверены, что это полицейский пост. Когда автомобиль Lamborghini остановился у блокпоста, несколько членов банды подъехали к машине, открыли двери и атаковали двух ее пассажиров с ударами и ножами.



После этого, по неизвестной причине, они покинули это место, а через некоторое время вернулись и расстреляли двоих с близкого расстояния. В результате нападения и стрельбы один из них получил очень тяжелые ранения, а другой - ранения средней тяжести, и оба были доставлены в больницу.



Источник, близкий к полиции, сообщил, что двое раненых, жители Восточного Иерусалима, известны полиции. По его словам, скорее всего, речь идет о конфликте между преступниками.



Lamborghini зарегистрирован на другого человека, жителя центра страны, который не имеет отношения к этому конфликту. Один из пострадавших - владелец автостоянки в Восточном Иерусалиме. Розыск ведется на основании информации, которой полиция располагает с камер наблюдения на трассе №6 и от очевидцев.