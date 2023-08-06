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«В плохом состоянии»: Лада Дэнс на грани жизни и смерти после аварии
06.08.2023 14:29 Наталья Богинская

«В плохом состоянии»: Лада Дэнс на грани жизни и смерти после аварии

Певица Лада Дэнс 5 августа попала в ДТП на трассе М-2 в районе Подольска. Певица получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника. 

“Врачи оценивают её состояние как тяжелое. Сразу же подключились экстренные службы. С помощью вертолета МЧС Ладу эвакуировали с места происшествия”, – рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.

По его словам, артистка ехала с частного концерта на корпоративе в бизнес-такси и сидела там на заднем сидении. Машина столкнулась на дороге еще с двумя автомобилями.
 

“Ее госпитализировали  в Институт микрохирургии мозга. Действительно она в критическом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому госпитализация”, – рассказал Пудовкин.

По его информации, сейчас за жизнь 53-летней исполнительницы борются лучшие нейрохирурги Москвы. У Лады Дэнс зафиксирована черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. 

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