



«В плохом состоянии»: Лада Дэнс на грани жизни и смерти после аварии

Певица Лада Дэнс 5 августа попала в ДТП на трассе М-2 в районе Подольска. Певица получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника.



“Врачи оценивают её состояние как тяжелое. Сразу же подключились экстренные службы. С помощью вертолета МЧС Ладу эвакуировали с места происшествия”, – рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.



По его словам, артистка ехала с частного концерта на корпоративе в бизнес-такси и сидела там на заднем сидении. Машина столкнулась на дороге еще с двумя автомобилями.



Появились кадры с места ДТП, в котором пострадала Лада Дэнс 😯🫤 pic.twitter.com/vX3CFZNtvv — Игорь (лис) (@Kt7dR49Tb3QxcnI) August 5, 2023

“Ее госпитализировали в Институт микрохирургии мозга. Действительно она в критическом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому госпитализация”, – рассказал Пудовкин.



По его информации, сейчас за жизнь 53-летней исполнительницы борются лучшие нейрохирурги Москвы. У Лады Дэнс зафиксирована черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы.