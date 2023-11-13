



Кушанашвили: "Не дождетесь!"

Состояние Отара Кушанашвили считается стабильным. Его супруга сообщила, что сердечный приступ произошел из-за переутомления, недостатка сна и стресса. В настоящее время журналист находится дома. Он пообещал следовать всем рекомендациям врача, прежде всего – отдыхать.



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Вчера вечером, 12 ноября, известному 53-летнему шоумену стало плохо в салоне сигар и алкоголя в Москве. Благодаря оперативному вызову скорой помощи удалось избежать серьезных последствий. Врачи предложили оставить Кушанашвили в отделении интенсивной терапии хотя бы на ночь, но он решил покинуть больницу, подписав отказ от госпитализации.

