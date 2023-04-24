



Куда летел беспилотник с взрывчаткой, упавший в Подмосковье

Названа первая версия, куда мог направляться беспилотник с взрывчаткой, упавший в воскресенье днем близ СНТ «Заря» в Богородском городском округе Подмосковья.



Целью БПЛА, возможно, являлась одна из частей противовоздушной обороны, которая находится значительно восточнее того места, где рухнул беспилотник.



Жительница СНТ, вызвавшая полицию после обнаружения дрона, заявила правоохранителям, что в процессе ожидания заметила еще один беспилотник, который летел на сравнительно небольшой высоте примерно в том же направлении.