



Кто подорвал Крымский мост: в Эстонии озвучили версию

В Эстонии считают, что Крымский мост подорвали украинские подразделения спецназначения.

По данным Delfi, такое мнение выразил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - сказал он.

Крымский мост частично разрушен в результате взрыва. По версии российского НАК, взорван автомобиль. Как выглядит Крымский мост сейчас, что говорят очевидцы и власти РФ и Украины - в нашем видео. pic.twitter.com/DHJ7QNnTf4 — DW на русском (@dw_russian) October 8, 2022

По словам Рейнсалу, положительным моментом является то, что движение по мосту остановилось.