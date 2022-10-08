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Кто подорвал Крымский мост: в Эстонии озвучили версию
08.10.2022 13:37 Алина Груднева

Кто подорвал Крымский мост: в Эстонии озвучили версию

В Эстонии считают, что Крымский мост подорвали украинские подразделения спецназначения.
 
По данным Delfi, такое мнение выразил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
 
"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - сказал он.
 
По словам Рейнсалу, положительным моментом является то, что движение по мосту остановилось.

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