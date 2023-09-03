



КСИР захватил очередное судно в Персидском заливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции захватили очередное судно в Персидском заливе.



Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на иранские СМИ.



Утверждается, что судно якобы перевозило "контрабандное топливо". КСИР арестовал четырех членов экипажа.



"На борту корабля было обнаружено более 50 тысяч литров контрабандного топлива", - сказано в заявлении.



Когда совершен захват судна, и под чьим флагом оно шло, не раскрывается.