



КСИР захватил коммерческое судно c контрабандой в Персидском заливе, – ВМС США

Представители Корпуса стражей исламской революции в четверг захватили коммерческое судно в международных водах Персидского залива. Судно, возможно, было причастно к контрабанде, заявил представитель ВМС США.



“Военно-морские силы США развернули морские средства для внимательного наблюдения за ситуацией, — заявил официальный представитель командующего 5-м флотом США Тим Хокинс. - В конечном счете, Центральное командование ВМС США оценило обстоятельства этого события как не требующие дальнейшего реагирования”.



ВМС США заявили в среду, что они вмешались, чтобы помешать Ирану захватить два коммерческих танкера в Оманском заливе, что стало последним из серии нападений на корабли в этом районе с 2019 года.



“Силы США сохраняют бдительность и готовность защищать права законного морского судоходства в критически важных водах Ближнего Востока”, — сказал Хокинс.



