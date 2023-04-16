



КСИР задержал судно с 1,5 млн литров топлива и его экипаж

Военно-морской флот КСИР задержал иностранное судно, перевозившее около 1,5 млн литров топлива в Персидском заливе, и его экипаж, сообщило в воскресенье связанное с КСИР информационное агентство Tasnim. Когда именно судно было захвачено, неизвестно.



Главный судья провинции Бушер Мехди Мехрангиз заявил, что судно перевозило контрабандное дизельное топливо и имело экипаж из 10 человек. Мехрангиз добавил, что судно направлялось в “одну из стран Персидского залива”, не уточнив подробностей.



“Дизель, нефть и бензин, которые доходят до людей за счет государственных средств, не должны вывозиться контрабандой в другие страны, и судебная система будет решительно разбираться с этими нарушениями”, — сказал Мехрангиз.



Рамазан Зирахи, командующий вторым регионом ВМС КСИР, заявил: “Мы находимся на пике подготовки к борьбе с контрабандой топлива и будем жестко бороться с теми, кто оказывает негативное влияние на экономику страны”.



Ранее в этом месяце главный судья провинции Хормозган Моджтаба Гахремани объявил, что судно, перевозившее 125 000 литров топлива, было задержано, а также его экипаж из 26 человек, сообщает информационное агентство Fars.



Ранее в этом месяце ВМС США объявили, что направили на Ближний Восток атомную подводную лодку “Флорида” “для обеспечения региональной безопасности и стабильности на море”. 5-й флот посоветовал всем кораблям действовать с осторожностью на фоне эскалации напряженности в отношениях между Ираном и Израилем в последние месяцы.



“Недавние события, в том числе удары в Сирии и публичные угрозы Ирана торговым судам, побудили нас напомнить региональным морякам о необходимости сохранять бдительность”, — сказал командующий Тимоти Хокинс, представитель 5-го флота.



Ранее в этом месяце газета New York Times сообщила, что американские военные и израильские спецслужбы заявили, что КСИР готовит атаку беспилотников на принадлежащие Израилю гражданские суда в Персидском заливе и Аравийском море. Атаки планировались как ответ на предполагаемые израильские авиаудары в Сирии, сообщил Times иранский политтехнолог, близкий к КСИР.



По сообщению BBC Persia , в феврале иранский беспилотник атаковал связанный с Израилем коммерческий танкер в Аравийском море, причинив незначительные повреждения.



