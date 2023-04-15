



КСИР: США не в состоянии оказать военную поддержку Израилю

США слишком слабы на Ближнем Востоке для того, чтобы оказать военную поддержку Израилю.



Такое заявление сделал пресс-секретарь КСИР генерал Рамезан Шариф в интервью иранским СМИ.



По его словам, США с осторожностью реагируют на угрозы Израиля любыми способами не допустить получения Ираном ядерного оружия.



"Они знают, что, если сионисты предпримут действия против нас, наш ответ будет направлен и на базы тех, кто их поддерживает", - сказал он.



Представитель КСИР далее добавил, что заявления Израиля о возможности нападении на Иран даже без помощи США якобы проистекают из заявлений Вашингтона о том, что Штаты "не в состоянии помочь Израилю и не готовы вступать в битву, зная, чем она закончится".



