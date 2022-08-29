КСИР оцепил иранские объекты в Сирии после израильских ударов
Проиранские боевики оцепили военные объекты, используемые в западной части Хамы и в центральной части Сирии, после израильских ударов.
Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на "Ашарк аль-Авсат".
Речь идет о военном лагере Шейха Гадбана, Аль-Расафа и Научно-исследовательском центре недалеко от района Масиаф.
Члены КСИР работают над вывозом завалов, промышленного оборудования и оружия.
Утверждается, что Израиль нанес удар по нескольким позициям, но главной целью стал гигантский склад оружия, в котором находилось около 1000 высокоточных ракет средней дальности. Взрывы на объекте продолжались более пяти часов после удара.
Предположительно, подземный комплекс по разработке ракет в этом районе не пострадал от ударов.
В результате удара один капитан сирийской армии погиб и 14 сирийцев получили ранения.
Как отметил источник, Израиль атаковал три наиболее важных иранских объектов вблизи Масиафа.
По словам местного жителя, как только пожары были потушены, члены КСИР оцепили район. Транспортные средства и военная техника были вывезены в неизвестном направлении.
Дезертировавший сирийский офицер сказал, что Центр научных исследований и разработок стал одним из самых важных исследовательских центров сирийского режима после начала протестов в 2011 году.
С тех пор проиранские боевики создали там базу и использовали ее в качестве командного центра для своих операций на западе Хамы.
Позже КСИР развил инфраструктуру, превратив его в завод по производству ракет, контрабандой ввезенных из Ирана.
По его словам, оцепление района после взрывов показывает, что иранцы не хотят, чтобы кто-либо получил доступ к этому месту, включая членов режима Асада.
Кроме того, боевики эвакуировали ряд своих военных позиций в восточной части Алеппо, перебросив военную технику и оружие в ожидании возможных атак Израиля и США.