



КСИР оцепил иранские объекты в Сирии после израильских ударов

Проиранские боевики оцепили военные объекты, используемые в западной части Хамы и в центральной части Сирии, после израильских ударов.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на "Ашарк аль-Авсат".

Речь идет о военном лагере Шейха Гадбана, Аль-Расафа и Научно-исследовательском центре недалеко от района Масиаф.

Члены КСИР работают над вывозом завалов, промышленного оборудования и оружия.

Утверждается, что Израиль нанес удар по нескольким позициям, но главной целью стал гигантский склад оружия, в котором находилось около 1000 высокоточных ракет средней дальности. Взрывы на объекте продолжались более пяти часов после удара.

Предположительно, подземный комплекс по разработке ракет в этом районе не пострадал от ударов.

В результате удара один капитан сирийской армии погиб и 14 сирийцев получили ранения.

Как отметил источник, Израиль атаковал три наиболее важных иранских объектов вблизи Масиафа.

По словам местного жителя, как только пожары были потушены, члены КСИР оцепили район. Транспортные средства и военная техника были вывезены в неизвестном направлении.

Дезертировавший сирийский офицер сказал, что Центр научных исследований и разработок стал одним из самых важных исследовательских центров сирийского режима после начала протестов в 2011 году.

С тех пор проиранские боевики создали там базу и использовали ее в качестве командного центра для своих операций на западе Хамы.

Позже КСИР развил инфраструктуру, превратив его в завод по производству ракет, контрабандой ввезенных из Ирана.

По его словам, оцепление района после взрывов показывает, что иранцы не хотят, чтобы кто-либо получил доступ к этому месту, включая членов режима Асада.

Кроме того, боевики эвакуировали ряд своих военных позиций в восточной части Алеппо, перебросив военную технику и оружие в ожидании возможных атак Израиля и США.