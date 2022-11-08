



КСИР арестовал известного адвоката на фоне подавления протестов

Корпус стражей исламской революции арестовал известного адвоката Мостафу Нили в ходе подавления протестов, спровоцированных смертью Махсы Амини, сообщила сестра юриста.



Нили был задержан агентами КСИР вчера вечером в международном аэропорту Тегерана Мехрабад, после чего совершили налет на дом его матери и взяли его под стражу, пишет Фатемех Нили в Твиттере.



"Нили был одной из «немногих надежд граждан против политической системы, которая является врагом юристов, а также против Корпуса стражей исламской революции, которые считают себя законом", - говорит Другой известный адвокат, Саид Дехган, который, как полагают, находится за границей.



Силы безопасности развернули кампанию массовых арестов художников, диссидентов, журналистов и юристов после того, как 16 сентября вспыхнули протесты в связи со смертью Амини.

