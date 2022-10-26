



Ксению Собчак не успели арестовать, она бежала в Литву через Минск

Телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у главы госкорпорации «Ростех». Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.



По его словам, Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ). За это предусмотрено до 15 лет лишения свободы.



«Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», — сказал собеседник ТАСС. Агентство попыталось получить комментарий у Собчак, но она не стала ничего комментировать.



О том, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, также сообщил источник RT.



По предварительным данным, для задержания Ксении Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда она собиралась улететь из России.



Однако, по данным ряда СМИ, Ксении Анатольевне всё же удалось выехать из страны: через Минск она попала в Литву.



Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Об этом сообщают источники ТАСС.



Журналистку подозревают в вымогательстве у должностного лица «Ростеха» в целях получения имущества в особо крупном размере. Это пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ. За это преступление предусматривается до 15 лет лишения свободы.