



Спутниковые снимки: ущерб от атаки в Сирии в ночь финала ЧМ по футболу



Новые спутниковые снимки, опубликованные сегодня 24 декабря, продемонстрировали разрушения в аэропорту Дабба на северо-западе Сирии от атаки, приписываемой Израилю - в ночь финала чемпионата мира по футболу. На спутниковом снимке видны самолеты, которые были уничтожены точными попаданиями, и следы, оставленные на земле.



По сообщениям телеканала Al Arabiya, в ночь с воскресенья на понедельник Израиль атаковал подразделение "Хизбаллы" в аэропорту Кусейр. Также сообщалось, что в результате атаки было повреждено несколько важных для авиаподразделения "Хизбаллы" объектов, которые используются террористической организацией для укрепления своего влияния на территории Сирии.



"Отряд 127", самолеты которого были повреждены, отвечает за производство беспилотных самолетов в Ливане, а также за работу воздушной разведки террористов. Также было атаковано многоэтажное здание, которое служило иранским командно-контрольным штабом в самом центре Дамаска. Здание было сильно повреждено, и часть его обрушилась. В ходе этой атаки были уничтожены объекты, содержащие разведывательное оборудование, используемое высокопоставленными офицерами из Ирана.



По имеющимся данным, в ночь атаки Израиль предположительно обстрелял взлетно-посадочные полосы и атаковал дополнительные объекты, связанные с испытаниями беспилотников.