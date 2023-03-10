



Крымчанку оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за исполнения гимна Украины на видео

Бахчисарайский районный суд Крыма оштрафовал 20-летнюю местную жительницу на 50 тысяч российских рублей из-за видео, на котором она исполняет гимн Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Эвелину Меметову признали виновной в “дискредитации российской армии”. По версии следствия, 1 марта она опубликовала видео, на котором исполняет гимн Украины и тем самым “осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности в рамках демилитаризации и денацификации Украины”.



Прокремлевский Telegram-канал “Крымский СМЕРШ” начал травить девушку за публикацию видео. Позже канал опубликовал ролик с “извинениями” девушки, где она говорит, что выложила видео “по глупости” и “проводимую спецоперацию полностью поддерживает”.



В ходе судебного заседания девушка “признала вину и раскаялась в содеянном”, говорится в пресс-релизе суда.