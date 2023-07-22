



Крым - под ударом: БпЛА атаковали аэродром и БК. Объявлена эвакуация. Видео

Неспокойным выдалось утро субботы, 22 июля, во временно оккупированном Крыму: сначала стало известно о перекрытии движения на Керченском мосту из-за воздушной тревоги, а затем прозвучала серия взрывов и в местных пабликах начала появляться информация о "прилетах" по аэропорту и в БК.



В частности, местные жители начали публиковать видео черного дыма, который поднимался в стороне железнодорожной станции в Октябрьском.



Информацию из оккупированного Крыма об атаке беспилотников, пожарах и детонации боеприпасов опубликовал ресурс ТАСС. Остальные Telegram-каналы предоставляют видео результаты прилетов.



"Украинские беспилотники пытались атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма", - сообщил в своем Telegram-канале так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.



"...совершена попытка налета (со стороны ВСУ- ред.) с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", - написал Аксенов.



Позже он уточнил: "В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах".



Тем временем в пабликах появились сообщения: "Крым! Прилет БПЛА на нефтебазу и аэродром в Октябрьском. Детонируют боеприпасы. Также по неизвестным причинам перекрыто движение по Керченскому мосту".



Отмечается, что речь может идти о крупнейшем аэродроме авиации Черноморского флота РФ.



Крымчан призвали не публиковать видео с последствиями прилетов. Представитель оккупационной администрации Крыма Крючков попросил сообщать в МВД и ФСБ об авторах подобных видео.



Вместе с тем СМИ оккупантов опубликовали карту взрывов в Крыму, которые прогремели сегодня:





Но уже видео в Telegram-каналах были опубликованы. Делимся ими и мы:







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Как сообщал Mignews, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что Крымский мост остается целью для Вооруженных сил Украины. По его словам, этот мост - не просто логистический маршрут, а маршрут, который милитаризирует Крымский полуостров.