



Крыло загорелось, жуткое видео из американского аэропорта

Пассажиры рейса, который должен был вылететь из международного аэропорта Шарлотта-Дуглас в четверг, наблюдали то, что никто не ожидает увидеть, смотря в окно: пламя, вырывающееся из крыла самолета, сообщает wsoc-tv.



Фрэнки Леггингтон поделилась видео инцидента с 9 каналом, добавив, что самолет должен был вернуться в терминал в четверг вечером.



“Мы взлетали, как обычно, когда колеса поднимаются, вы чувствуете небольшой толчок, — сказала Леггингтон. — И вдруг ты слышишь взрыв”.



На видео видно, как самолет Airbus A321 движется по взлетно-посадочной полосе в CLT, а из правого крыла видны дым и пламя.



Все начали паниковать, сказала Леггингтон.



“Никто не знал, что происходит, поэтому первым делом все думают, что самолет вот-вот взорвется, — сказала Леггингтон. - Итак, все хватают свои сумки, пытаясь бежать по проходу“.



Леггингтон, сидевшая возле аварийного выхода, записала видео со своего места у окна.



Она отправила видео другим пассажирам.



“Все запаниковали, но мы не могли никуда уйти. Это был самый большой страх“, — сказала пассажирка Клэр Дандон.



9 канал связался с American Airlines в пятницу утром, узнав об инциденте. В заявлении AA говорится, что рейс 2288 в Даллас-Форт-Уэрт сообщил о “механической проблеме” и благополучно вырулил обратно к выходу на посадку своим ходом.



АА говорит, что самолет был выведен из эксплуатации на техническое обслуживание. Не ясно, что стало причиной пожара.



О пострадавших не сообщалось.



FlightRadar24 поймал путь самолета , когда он спускался по взлетно-посадочной полосе, а затем возвращался в аэропорт.



Согласно бортовым записям, загоревшийся самолет приземлился в Шарлотте ранее в четверг после полета из Род-Айленда.



Пассажиры, направлявшиеся в Даллас, сели на другой самолет, но его отменили из-за плохой погоды.



Авиакомпания заявила, что предлагает компенсацию этим пассажирам.

